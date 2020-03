Passageira com sintomas de coronavírus obriga comboio internacional a parar no Entroncamento

Sud Expresso com destino a Hendaia alegou durante a noite deste domingo ter sintomas de coronavírus a um dos revisores presente no veículo ferroviário e obrigou à paragem do comboio na estação do Entroncamento, três após a partida. A informação foi avançada por fonte da CP.O alerta da mulher levou o comboio, que se encontra no Entrocamento, a parar e está, às 23h59, a aguardar a chegada do INEM.sabe que a passageira é de origem asiática e que o comboio está parado desde as 22h20.