A PJ deteve seis homens, dois deles portugueses, cabecilhas de uma rede internacional de tráfico de droga à qual foi apreendido, na terça-feira, um contentor com 400 quilos de cocaína. A droga, avaliada em perto de 200 milhões de euros, entrou em Portugal pelo porto de Sines.

De acordo com a PJ, que anunciou esta quinta-feira as detenções e a apreensão, a investigação teve início em finais de abril. Na operação ‘Vento Norte’ foi descoberta a cocaína, dissimulada no contentor com origem no Brasil, "com elevado grau de pureza" e suficiente para mais de 4 milhões de doses.

Além dos dois portugueses foram ainda detidos quatro espanhóis. Têm todos entre os 20 e os 51 anos e vão ser esta quinta-feira presentes a tribunal.

A operação envolveu a PJ do Norte, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e a Autoridade Tributária.