Idoso tinha plantação de canábis no quintal em Miranda do Douro

Um homem de 75 anos foi detido por militares da GNR de Miranda do Douro e do posto de Mogadouro por ter uma plantação de canábis no quintal da sua habitação, em Sendim.









Foram apreendidos cinco quilos de pés de canábis, que estavam dissimulados no meio de outras plantas de forma a que não fossem detetados. O idoso fica em liberdade com termo de identidade e residência.

Num caso similar, mas em Cinfães, a GNR apanhou outro homem, de 51 anos, igualmente por tráfico de droga, com a apreensão de mais 30 plantas de canábis que também se encontravam num quintal.