PJ faz buscas em vários bancos. Alvo é o Montepio

A Polícia Judiciária está a levar a cabo uma operação que tem como alvo o banco Montepio e Tomás Correia, antigo presidente daMontepio. Esta quinta-feira a PJ está a realizar várias buscas em bancos, tal como referido em comunicado. Em causa está a prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal qualificada.

Para além das buscas em Instituições Bancárias, a PJ explica ainda, através de um comunicado, que ocorrem diligências também na sede social de uma associação, em domicílios e em sedes de empresas.

"As diligências incidem sobre um conjunto de clientes de instituições financeiras e de entidades suas detentoras, com o propósito de recolha de prova relativamente a operações bancárias realizadas por clientes entre 2011 e 2014, bem como documentação relacionada com estas operações", pode ler-se no documento enviado às redações.



A ocorrência destas diligências foi confirmada pelo Montepio através de um comunicado. "O Banco Montepio informa que se realizaram esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, buscas nas instalações. Mais se informa que, conforme o teor do comunicado publicado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), se trata de diligências a propósito de operações de clientes, que reportam a factos ocorridos entre os anos 2011 e 2014", pode ler-se.





Tomás Correia diz desconhecer buscas

Tomás Correia, ex-presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, garantiu ao ECO desconhecer o âmbito das buscas levadas a cabo pela PJ, esta quinta-feira.

"Não faço a mais pequena ideia do que se tratam [as buscas]. (...) Não sou arguido em coisa nenhuma", disse.