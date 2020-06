Suspeitos de apedrejar autocarro do Benfica são elementos da ala radical dos No Name Boys

A Polícia já identificou os suspeitos do ataque ao autocarro do Benfica. São elementos da ala radical dos no Name Boys e que costumam agir por conta própria.



Os suspeitos já estiveram envolvidos em vários desacatos e estão por isso identificados pela polícia. O autocarro do benfica foi apedrejado no regresso da equipa ao Seixal.





Zivkovic e weigl sofreram ferimentos e tratamento hospitalar. Mais detalhes sobre a investigação no, às 19h45, na