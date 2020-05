Suspeito de matar rapper Mota Jr fica em prisão preventiva

Edi Barreiros, suspeito do homicídio, roubo e rapto do rapper Mota Jr, ficou em prisão preventiva. O suspeito já esteve envolvido em várias situações criminais e já era conhecido pela PSP.



Edi foi capturado pelo SEF no aeroporto do Porto quando regressava a Portugal. Fugiu para Manchester, em Inglaterra, a 19 de março (quatro dias após o rapto do cantor).

