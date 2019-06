Três guardas prisionais foram agredidos esta segunda-feira à noite por um recluso na prisão do Linhó, em Sintra.O agressor estava alcoolizado e as vítimas foram hospitalizadas, sendo que tiveram alta hospitalar após terem recebido tratamento médico.O recluso apresentava uma taxa de alcoolémia "superior ao normal" depois de ter ingerido bebida artesanal feita com pão e fruta fermentada.Em atualização