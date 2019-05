Vinte e sete telemóveis apreendidos em dez dias na Cadeia do Linhó

A guarda prisional apreendeu 27 telemóveis e 5 armas brancas artesanais em duas rusgas realizadas na cadeia do Linhó, Sintra, nos últimos 10 dias.Depois de já terem sido vistoriadas 40 celas, a 13 de maio, foram esta quinta-feira revistadas mais 33.Além dos telemóveis e das armas brancas, os operacionais, com o apoio musculado do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional, apreenderam ainda carregadores, cartões de telemóvel e auriculares, duas barras de ferro, quatro gramas de droga, televisões e playstations. Foram levantados diversos processos disciplinares.