O tribunal de Loures rejeitou Júlia Grilo como assistente no processo da morte do irmão, Luís Grilo. A juíza privilegiou o filho do casal que aceitou que fosse assistente e pudesse requerer uma indemnização cível.A magistrada marcou também, para dia 1 de julho, a última pré-seleção de jurados. Há pouco mais de vinte pessoas que podem ser escolhidas dos 100 sorteados há mais de um mês.Recorde-se que Rosa Grilo e António Joaquim respondem por homicídio qualificado e profanação de cadáver.