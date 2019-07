Tiros durante ajuste de contas fazem dois feridos em Gondomar

Um homem baleado com três tiros na perna e no braço e um ferido é o resultado de uma rixa em Gondomar.Ao que oapurou, um grupo de trabalhadores que estava a trabalhar no jardim, na rua das escolas primárias, foi surpreendido por outro. O homem terá disparado contra outro homem que se defendeu com "um objeto" contundente.O homem que foi baleado está ferido com gravidade e encontra-se no hospital de São João, no Porto. O segundo homem ficou com ferimentos ligeiros e encontra-se na mesma unidade hospitalar.O crime aconteceu por motivos passionais e terá envolvido seis pessoas. Um dos homens não terá ultrapassado a separação com a mulher que tinha iniciado uma relação com outro homem.A Polícia Judiciária está encarregue do caso.Em atualização