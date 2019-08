Um morto em colisão entre três carros em Castro Daire. EN2 cortada nos dois sentidos

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão ocorrida ao início de manhã desta sexta-feira entre três veículos ligeiros em Castro Daire, Viseu, na Estrada Nacional 2.De acordo com fonte oficial da GNR de Viseu, o acidente, que ocorreu pelas 06h02, na União das Freguesias de Mezio e Moura Morta, levou ao corte da estrada nos dois sentidos.De acordo com a mesma fonte, as vítimas ainda se encontram a ser assistidas no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).Ao local ocorreram também meios dos bombeiros de Castro Daire, INEM e GNR, num total de 18 elementos, apoiados por oito viaturas.