Uma pessoa morreu esta segunda-feira numa colisão entre dois carros e um veículo pesado de mercadorias ao quilómetro 95 da A2, em Alcácer do Sal, no sentido Algarve-Lisboa. Outras duas pessoas foram assistidas no local.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta foi dado às 07h43.No local estiveram 14 operacionais dos Bombeiros de Alcácer do Sal, apoiados por seis viaturas, bem como a GNR e a VMER.O corpo da vítima mortal ainda se encontra no local do acidente.