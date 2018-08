Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Risco de incêndio deixa país em alerta vermelho até quarta-feira

Proteção Civil vai prolongar o estado de alerta em sete distritos devido ao aumento do número de ocorrências.

17:14

A Autoridade Nacional de Proteção Civil anunciouesta segunda-feira que vai prolongar o alerta vermelho em sete distritos do país até quarta-feira devido ao aumento do número de ocorrências que se tem registado.



O alerta vermelho, o mais grave da escala, foi ativado no sábado nos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.



Fonte da Proteção Civil explicou que a decisão de prolongar o alerta -- que estava inicialmente definido até esta segunda-feira-- se deveu ao aumento do número de ocorrências de fogos, tendo-se registado 73 na sexta-feira, 113 no domingo e já se contabilizando 75 esta segunda-feira.



A decisão de prolongar o alerta foi tomada "apesar de poder haver um desagravamento meteorológico", sendo antes baseada no aumento das ocorrências, afirmou a mesma fonte.



Neste momento, o incêndio mais preocupante situa-se em Alvarenga, no concelho de Arouca (Aveiro), onde se encontram 79 operacionais e 18 veículos de apoio.



Cerca de 60 concelhos de 13 distritos de Portugal continental apresentam esta segunda-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).