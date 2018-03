Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aluimento de terras faz um desalojado e deixa habitações em risco em Lisboa

Alerta no Bairro Serra da Luz no limite entre os concelhos de Lisboa e Odivelas.

Por Lusa | 17:19

Um aluimento de terras que ocorreu perto do Bairro Serra da Luz, na fronteira entre os municípios de Lisboa e Odivelas, fez um desalojado e está a colocar habitações em risco, disse esta quinta-feira o presidente da Junta de Carnide.



Segundo Fábio Sousa (PCP), o alerta para o aluimento de terras foi dado ao início da manhã por "vizinhos que se mostraram preocupados com as casas".



"Por se tratar de uma zona limite entre os concelhos de Lisboa e Odivelas, estão neste momento a ser avaliadas as condições de segurança por várias entidades", afirmou.



De acordo com o responsável da junta de freguesia lisboeta, será "necessário intervir no talude" para que as habitações que aí se situam não fiquem numa situação de maior risco e eventual derrocada.



"Há habitações em risco e, por isso, estamos a monitorizar. Há ainda uma zona de barracas que será demolida", acrescentou.



O autarca disse ainda à Lusa que uma dessas barracas era habitada por um homem, que ficou desalojado.



Os serviços municipais estão já a acompanhar o morador, que terá de ser realojado no imediato, estando previstas para os próximos dias avaliações especializadas.