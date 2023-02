Aluno de 12 anos agredido por colega em colégio de Pombal. Está internado a aguardar cirurgia

Um aluno de 12 anos foi agredido na segunda-feira por um colega no Colégio João de Barros, em Pombal.

As agressões ocorreram dentro do recinto escolar tendo a vítima, que frequenta o 7º ano de escolaridade, sido agredida por aluno do secundário. Ao que apurou o CM, o aluno foi atingido a murro e acabou por cair devido à violência da agressão.

O menor foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Pombal e apresentava um traumatismo na face e sinais de sonolência. O rapaz foi transportado para o Hospital de Leiria onde permanece internado à espera de uma cirurgia.