Alzheimer impede audição de Ricardo Salgado no julgamento do caso EDP

A audição de Ricardo Salgado esta sexta-feira em tribunal, no âmbito do julgamento do caso EDP, durou cinco minutos, de acordo com o advogado Francisco Proença de Carvalho."Uma pessoa nestas condições não tem direito a um julgamento justo e equitativo, porque não se pode autodefender e explicar-se", sustentou, a propósito da doença de Alzheimer do ex-banqueiro. A perícia médica indicou que Ricardo Salgado podia ser interrogado, mas Francisco Proença de Carvalho argumentou que o ex-banqueiro "foi convocado e não sabia ao que vinha".Ricardo Salgado está a ser julgado no caso EDP por corrupção ativa para ato ilícito, corrupção ativa e branqueamento de capitais, num processo em que são também arguidos o ex-ministro da Economia Manuel Pinho (corrupção passiva para ato ilícito, corrupção passiva, branqueamento e fraude fiscal) e a mulher, Alexandra Pinho (branqueamento e fraude fiscal, em coautoria material com o marido)."Viemos cá para cinco minutos de burocracia", apontou Francisco Proença de Carvalho. Para o advogado, "está em causa a dignidade da justiça portuguesa".