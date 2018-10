Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça matar a mulher à facada e tenta agredir polícias em casa

Homem foi presente a um juiz e ficou em prisão preventiva.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:57

Um homem de 30 anos ameaçou matar a mulher com uma faca, dentro de casa, em Viseu. O episódio de violência doméstica aconteceu no último dia 4.



Quando os agentes da PSP chegaram ao local do crime encontraram a mulher, muito alterada, no exterior da habitação. Foi aí que transmitiu aos polícias que o agressor estava dentro da casa a destruir os bens, depois de a ter ameaçado.



Os agentes entraram em casa e foi aí que o homem pegou numa faca de cozinha e também ameaçou e injuriou os polícias que, usando força física, conseguiram deter o suspeito. Um dos agentes sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no hospital.



Dentro da casa estavam 24 doses de haxixe que serviriam para consumo e tráfico.



O homem foi presente a um juiz e ficou em prisão preventiva.