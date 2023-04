Um homem de 27 anos, de nacionalidade americana, praticante de escalada, está desaparecido no mar da Praia da Ingrina, em Vila do Bispo, no Algarve. O alerta foi dado às 19h49 desta sexta-feira.No local estão os bombeiros de Vila do Bispo e a Polícia Marítima, que coordenam as operações de busca e salvamento.Uma equipa de psicólogos da Polícia Marítima foi acionada para prestar apoio a uma amiga que acompanhava o jovem e algumas testemunhas que se encontravam no local.Em atualização