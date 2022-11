Jovem desaparece após ser arrastada por onda na praia da Lagoa na Póvoa de Varzim

Um grupo de oito pessoas, na casa dos 20 anos, foi arrastado pelo mar na madrugada desta sexta-feira na praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim.



O grupo de jovens encontrava-se num bar junto à praia e, por volta 4h30 da manhã abandonaram o local e aproximaram-se da linha da água, tendo sido posteriormente apanhados pela ondulação. De acordo com a informação apurada pelo CM, o grupo era composto por quatro raparigas e quatro rapazes. Inicialmente, terão sido duas raparigas a serem arrastadas pela ondulação, sendo que os restantes elementos do grupo terão entrado no mar para tentar socorre-las.





Sete das vítimas foram resgatadas, mas há uma pessoa que continua desaparecida, sendo ela uma jovem do sexo feminino. Estão a ser realizadas várias buscas no local, que estão a ser coordenadas pela Polícia Marítima.Quando a Polícia Marítima chegou ao local, os bombeiros da Póvoa do Varzim já se encontravam na praia a dar assistência.Os jovens resgatados foram transportados para o hospital da Póvoa do Varzim, onde estão a receber assistência médica. Primeiramente foram transportadas as raparigas que se encontravam em estado de choque. Já foram acionados psicólogos para dar apoio ao grupo.No local estão também elementos dos bombeiros.As circunstâncias do que se passou estão ainda a ser apuradas, mas as primeiras informações dão conta de que o grupo de pessoas estaria junto ao mar quando o acidente aconteceu.As buscas tiveram inicio na manhã desta sexta-feira, aéreas e terrestres, que conta com os operacionais da Póvoa do Varzim e com a Polícia Marítima. Segundo o que o CM apurou, as buscas marítimas vão ser iniciadas daqui a pouco através de um barco salva-vidas.Em atualização