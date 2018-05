Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Angola quer pedido de desculpas de Portugal

Envio de processo de Manuel Vicente não normaliza automaticamente as relações Presidentes realçam vontade de cooperar.

Por Débora Carvalho e Miguel Alexandre Ganhão | 12.05.18

O envio do processo relativo ao ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, acusado de corrupção ativa, para ser apreciado pelos tribunais daquele país africano, não significa a automática normalização das relações entre os dois países. Segundo apurou o CM, o presidente João Lourenço pondera exigir um pedido de desculpas formais a Portugal.



Para evitar o prolongamento do mal-estar entre os dois países, menos de 24 horas depois de ser conhecida a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa falou ao telefone com o homólogo angolano.

João Lourenço anunciou, na rede social Twitter, a vontade de cooperar com Portugal. Já Marcelo frisou que ambos reiteraram "as relações fraternas entre os dois países, sublinhando a vontade de desenvolver a cooperação a todos os níveis".



Entretanto, António Costa, revelou, em entrevista ao DN, que já sabia da decisão de enviar o processo para Angola desde a semana passada. Ao CM, fonte oficial explicou que Costa só soube da decisão no dia, mas que falou daquela forma porque a entrevista só será exibida na próxima semana.



"Tremenda derrota", diz Ana Gomes

A eurodeputada Ana Gomes considera que a decisão é "uma tremenda demissão" da Justiça portuguesa. "É de uma hipocrisia ser utilizado este tipo de argumentos para justificar uma decisão que é uma tremenda derrota da Justiça", afirmou. Considera ainda que a transferência do caso não vai aliviar as relações entre os dois países. "Ainda antes de ser vice-presidente estava envolvido em esquemas em que o nosso País é a lavandaria."