Angolano detido por importar 82 quilos de khat para Lisboa

Um homem, de 32 anos, foi detido pela PJ por ter importado 82 quilos de khat (uma droga natural com efeito alucinogénio), que chegaram a Portugal pela alfândega do Aeroporto de Lisboa.A descoberta foi feita por inspetores da Autoridade Tributária, ao analisarem a encomenda. A PJ foi informada e avançou com a investigação.Está em prisão preventiva. A PJ continua a investigação, para perceber se homem pertence a uma rede internacional.