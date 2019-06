PJ apanha droga Khat em sacos de chá verde

O esquema estava bem montado e, tirando a quantidade (que foi, precisamente, o que chamou a atenção), não levantaria suspeitas.Trata-se de uma planta cultivada em diversas regiões da África Austral e Oriental, é uma droga praticamente desconhecida em Portugal e encontrava-se muito bem dissimulada em sacos de chá verde.O problema é que tanta quantidade de ‘chá verde’, mais de 250 quilos, a chegar de avião a Portugal não é, naturalmente, uma situação vulgar e, estranhando o caso, os serviços do terminal de cargas do aeroporto alertaram a Polícia Judiciária.Com a colaboração da Autoridade Tributária, os inspetores da PJ analisaram os sacos e concluíram de imediato que ‘chá verde’ era apenas o rótulo dos sacos.Após análise (a apreensão ocorreu em março), verificou-se que se tratava de Khat e que a mercadoria não se destinava ao mercado nacional.Ao, a PJ do Porto revelou que "o consumo desta substância não tem grande expressão no nosso país", mas que se trata de uma droga muito procurada nos países do Norte da Europa e nos Estados Unidos.Aliás, na América do Norte (EUA e Canadá) este é atualmente um dos estupefacientes da moda.A planta, que pode ser mascada, fumada ou tomada em chá e cujo princípio ativo é a catinona, é um forte alucinogénio.A investigação levou à maior apreensão de sempre e à detenção de duas pessoas: uma ficou em prisão preventiva e a outra com apresentações semanais.