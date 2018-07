Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla presa com 40 quilos de raízes alucinogénicas nas bagagens

Africanos, de 46 e 47 anos, foram detidos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Por M.C. | 09:24

A PJ, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, prendeu dois africanos, de 46 e 67 anos, na posse de 40 quilos de ‘khat’ (uma raiz alucinogénica que a lei portuguesa classifica como droga) no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



A dupla foi apanhada na sexta-feira, ao desembarcar de um voo do Uganda. As raízes de ‘khat’ estavam em duas malas e a ideia seria levá-las para outro país. Um dos detidos fica em prisão preventiva e o outro com apresentações, apesar de nem ter residência em Portugal.