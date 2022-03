O ex-comando Deison Camará, de 24 anos, que cumpre 12 anos de prisão desde 2018 por ter sido considerado culpado do homicídio, com disparo de espingarda G3 no peito, de um colega militar no quartel da Carregueira, Sintra, recorreu para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), em Bruxelas, a pedir novo julgamento.