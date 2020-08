António Costa apresenta nota de pesar sobre piloto que morreu em queda de Canadair no Gerês

O primeiro-ministro, António Costa, endereçou os sentimentos à família e amigos do piloto Jorge Jardim que morreu este sábado na sequência de um acidente com um canadair durante o combate às chamas no Gerês.

"Foi com profunda tristeza e consternação que tomei conhecimento da morte do piloto Jorge Jardim que faleceu hoje, na sequência de um acidente durante o combate às chamas num incêndio no Gerês. Envio os meus sentimentos à sua família, amigos e a todos os que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais", escreveu António costa numa nota de pesar.





Jorge Jardim, de 65 anos, morreu este sábado quando pilotava um canadair que combatia as chamas no incêndio em Ponte da Barca, no Parque Nacional Peneda-Gerês.

O avião despenhou-se a dois quilómetros da fronteira com Portugal, com dois tripulantes a bordo, entre os quais o piloto português, que ainda foi alvo de tentativas de reanimação no local mas não resistiu aos ferimentos.

O co-piloto, um espanhol de 39 anos, está em estado grave e foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo.

O Chefe de Estado dirigiu também os votos de "rápida recuperação" ao co-piloto ferido e relembrou a importância de "reduzir cada vez mais o número de ignições para que o dispositivo atue de forma cada vez mais eficaz".António Costa relembrou que este é "um combate de todos", mas sublinhou que "a primeira missão de quem protege os outros é proteger-se a si próprio".