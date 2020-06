António Mexia ouvido esta terça-feira por Carlos Alexandre no processo EDP

O incidente de recusa de juiz, que foi interposto pela defesa de Mexia e Manso Neto, foi contestado pelo Ministério Público, que recordou que já outro juiz que teve o mesmo processo (Ivo Rosa) sofreu um mesmo incidente, mas as diligências não pararam por causa disso.

O presidente-executivo da EDP, António Mexia, vai ser esta terça-feira ouvido no processo EDP pelo juiz Carlos Alexandre.Mexia deverá ser confrontado com a nomeação do ex-secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, para o OMIP e OMIClear, bem como a contratação do pai daquele governante para consultor da EDP.