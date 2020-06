António Neto, o bombeiro que morreu no despiste de ambulância em Amarante

O Correio da Manhã sabe que uma das

Um despiste de uma ambulância de transporte de doentes não urgentes provocou esta segunda-feira dois mortos - um doente e um bombeiro - na A4, sentido Vila Real-Amarante, em Candemil, Amarante.vítimas era António Neto, um dos quadros mais antigos dos Bombeiros Voluntários de Bragança. O profissional de socorro conduzia a ambulância e acabou por despistar-se naquele local.Na viatura seguia também uma mulher, de 68 anos, que ia a uma consulta no Hospital no Porto.Cerca das 16h45, os corpos já tinham sido removidos do local. No entanto, continuavam os trabalhos de remoção da viatura no terreno, que caiu de uma altura de cerca de 20 metros.