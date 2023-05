“Ele apagava beatas de cigarro nos braços do meu filho.” Este é o relato da mãe do jovem, de apenas 16 anos, que é o principal suspeito do homicídio do padrasto, em outubro de 2022, em Miratejo, Seixal.Segundo o Ministério Público, Vicelmo Santana, que começou a ser julgado no Tribunal de Almada na terça-feira, usou uma faca de cozinha para matar o companheiro da mãe.