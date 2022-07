Um homem, de 33 anos, foi detido pela GNR para cumprir uma pena de prisão efetiva de nove anos e dois meses por ter sido apanhado 23 vezes a conduzir sem carta de condução e por nove crimes de falsificação de documentos. O suspeito foi localizado no concelho de Vila Nova de Gaia.Tinha fugido do País ao saber que pendiam dois mandados de detenção sobre si. Regressou no passado mês de junho. Para não ser detetado, utilizava matrículas falsas nos automóveis em que circulava.