Apanhado aparelho de clonagem de cartões e câmara instalada

Alerta foi dado quando o homem se preparava para levantar dinheiro na agência do Santander e se apercebeu do dispositivo.

Por J.C.R. | 08:31

A intervenção de um homem levou a PSP à descoberta de um aparelho que copiava dados de cartões bancários, instalado numa caixa multibanco no Parque das Nações, em Lisboa.



O alerta foi dado pelas 16h30 de domingo, quando o homem se preparava para levantar dinheiro na agência do Santander e se apercebeu do dispositivo.



Arrancou o mesmo e levou-o à esquadra da PSP. De seguida os agentes foram ao local, onde detetaram ainda uma câmara, que filmava a marcação dos códigos.



A Polícia Judiciária assumiu agora a investigação.