Apelo para transferir jovem português em coma após agressões em Espanha

O jovem, de 25 anos e natural de Monte Gordo, que foi agredido em Ayamonte, Espanha, está em coma há mais de um mês num hospital em Huelva. Os familiares querem transferi-lo para uma clínica em Sevilha, para ter um tratamento mais especializado e estão a organizar uma campanha solidária para ajudar a pagar os custos."O João Pedro tem muitos sonhos por concretizar, um deles acompanhar o crescimento da filha de 10 meses", revela a direção do Lusitano FC, onde o jovem foi atleta. João Pedro saiu à noite, a 14 de novembro, com um grupo de amigos num bar em Ayamonte. Quando deixou o estabelecimento noturno, foi espancado com paus por vários homens. Sofreu um traumatismo cranioencefálico grave.Atualmente, o jovem não consegue comunicar, nem ter qualquer interação. As autoridades detiveram três suspeitos, espanhóis, agora indiciados por tentativa de homicídio.