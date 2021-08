Foram apreendidos pela GNR 4 590 quilos de alfarroba, no valor estimado de 7 344 euros, esta quarta-feira, em Lagoa, Algarve.Segundo um comunicado, a ação decorreu na sequência de uma denúncia de um alegado furto.Os militares abordaram o condutor de uma carrinha, de 46 anos, que estaria a fazer o carregamento da viatura, sem justificar a origem do veículo, nem a do produto.O suspeito foi identificado e a ocorrência comunicada ao Tribunal de Portimão.