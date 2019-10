Apreendidos 280 quilos de cocaína do Brasil com rumo a Sines

A Polícia Federal do Brasil impediu que 280 quilos de cocaína entrassem em Portugal, ao apreender a droga ainda em Paranaguá.A cocaína, avaliada em cerca de 50 milhões de euros, tinha como destino final o porto de Sines, avançam as autoridades brasileiras.Os agentes localizaram a droga colocada num contentor, onde seguiria outra mercadoria declarada. A droga terá sido posta à pressa no contentor, a ponto de os agentes terem aberto a porta e os vários pacotes caíram ao chão.O cargueiro estava prestes a deixar o Brasil. Portugal era um dos pontos de paragem.