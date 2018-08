Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apreendidos 400 kg de sardinha em Vila Real de Santo António

Embarcação espanhola estava a pescar em período interdito.

Por Tiago Griff | 09:08

Uma embarcação registada em Espanha foi intercetada pela Polícia Marítima a pescar ao largo de Vila Real de Santo António (VRSA) em "período interdito", durante a madrugada desta segunda-feira. Foram apreendidos 400 quilos de sardinha, que entretanto já foram vendidos em leilão.



"A apreensão ocorreu numa ação de fiscalização de rotina, mas já tínhamos ouvido relatos que as embarcações espanholas vinham pescar ao largo desta zona do Algarve em período interdito", referiu ao CM Pedro Palma, comandante da Capitania do Porto de VRSA, esclarecendo que o "período interdito" refere-se aos "fins de semana, segundas-feiras até às 12h00, quartas-feiras e feriados", alturas em que é proibida a pesca da sardinha, sejam por embarcações portuguesas ou de qualquer outra nacionalidade.



Neste caso, a embarcação espanhola, entre os 10 e 15 metros, foi avistada por um barco da Polícia Marítima, por volta das 00h30 desta segunda-feira, altura em que foi imediatamente abordada por três agentes.



"Já tinham pescado 400 quilos de sardinha quando foram intercetados pela Polícia Marítima", revelou Pedro Palma.



O pescado apreendido foi depois descarregado na Docapesca em VRSA, vendido em leilão e o dinheiro irá reverter diretamente para os cofres do Estado.



Já o proprietário da embarcação, que entretanto já regressou a Espanha com o barco e os tripulantes, incorre numa contraordenação punível com uma multa entre os 600 e os 37 mil euros.