Árbitro morre em campo durante jogo de futebol em Pontével, no Cartaxo

CP São Facundo, da Jornada 7 da Liga Inatel de Santarém. O jogo decorria no terreno do Pontével, no Cartaxo, Santarém.





A Fundação Inatel, adianata que Vítor Leitão era árbitro há mais de 20 anos nos campeonatos INATEL, manifestando "o seu mais profundo pesar à família, e especialmente à sua esposa", agradecendo ao falecido a sua colaboração nos campeonatos de futebol da fundação.

Vitor Leitão, árbitro de 56 anos, morreu este sábado enquanto arbitrava um jogo de futebol entre o Grupo Desportivo de Pontével eAo que o CM apurou, o ábritro sentiu-se mal e terá caído no relvado no ínicio da segunda parte da partida.Segundo o que o Comandante dos Bombeiros do Cartaxo relatou ao CM, para o local foram acionadas duas ambulâncias e uma equipa de emergência médica do INEM mas, apesar das tentativas de reanimação, o árbitro não resistiu e o óbito foi declarado no local.O alerta foi dado cerca das 17h10. O jogo tinha começado às 16h00 e acabou por ser adiado, logo no início da segunda parte, quando o árbitro se sentiu mal.