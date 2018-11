Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arguido no caso das apostas desportivas ilegais extraditado para Portugal

Homem ainda não tinha sido presente a juiz de instrução criminal por residir no Luxemburgo.

09:55

Foi ouvido esta sexta-feira no Tribunal de Setúbal o 31º arguido no caso que investiga plataformas de apostas desportivas ilegais.



O homem, que ainda não tinha sido presente a juiz de instrução criminal por residir no Luxemburgo, foi extraditado para Portugal na quinta-feira.



Ficou sujeito a apresentações semanais, está proibido de contactar outros arguidos no processo e foi-lhe ainda retirado o passaporte, devido ao perigo de fuga.