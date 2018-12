Armando Vara acusa juiz Carlos Alexandre de pedir favores e fala de "vingança"

"Como seria a minha vida nos últimos 10 anos se tenho aceitado ajudar o juiz Carlos Alexandre?", pergunta o ex-ministro.

10:45

Nas vésperas de transitar em julgado a pena de cinco anos de prisão a que foi condenado, Armando Vara jogou ao ataque. Em entrevista à TVI concedida esta segunda-feira, o antigo ministro socialista e ex-banqueiro na CGD e BCP diz-se vítima de "uma campanha com finais políticios" do MP. Vara lança também um ataque frontal ao juiz Carlos Alexandre.

"Como seria a minha vida nos últimos 10 anos se tenho aceitado ajudar o juiz Carlos Alexandre?", perguntou o antigo governante condenado a cinco anos de prisão efetiva no processo Face Oculta.

Sem querer concretizar muito mais a acusação, Vara revela que Carlos Alexandre lhe pediu apoio para que fosse noemado diretor do SIS, os serviços secretos portugueses. E acrescenta que o mesmo aconteceu com Miguel Macedo, ministro da Administração Interna do PSD, também ele a braços com a Justiça no processo 'Vistos Gold'. "O processo Vistos Gold e o processo Marquês têm a ver com isso. É uma vingança", afirma Vara.



O antigo ministro do governo de António Guterres anuncia que vai escrever um livro - "terei muito tempo para isso no sítio para onde vou", adianta - em que promete divulgar mais pormenores sobre esta e outras peripécias judiciais. Na entrevista fala de um "plano de condicionamento do poder" do Ministério Público e avisa que "a democracia está em risco".



O socialista considera que a sua condenação no processo Face Oculta, que tem como principal arguido o sucateiro Manuel Godinho (condenado a 15 anos e dez meses de prisão) "não tem provas que a sustentem" e voltou a recusar ter recebido os 25 mil euros que o tribunal de Aveiro deu como provado ter recebido. Decisão essa que já foi confirmada pela Relação. Vara perdeu, também, o recurso para o Tribunal Consituicional. É também arguido na Operação Marquês, que envolve José Sócrates.

"Não há uma prova que recebi 25 mil euros e prendas. A polícia foi a minha casa e não encontrou nada em lado nenhum". Vara acusa os juízes de se "deixaram influenciar pela máquina de propaganda do Ministério Público e por toda a pressão dos órgãos de comunicação social", mas garante que se vai entregar voluntariamente para cumprir a pena.



"Amanhã [terça-feira]transita em julgado a decisão e deixa de haver possibilidade de recurso. A partir de amanhã ainda há um processo até ao momento em que se decide a sentença. Vai descer à Relação, vai descer à Primeira Instância e eu vou voluntariamente. Não precisam de me ir buscar. Basta que me digam que tenho até dia tal para me apresentar e eu vou lá", disse Vara à TVI.