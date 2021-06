Armando Vara pediu dispensa e não vai estar presente em tribunal para ser julgado

O antigo ministro Armando Vara, a cumprir pena de prisão no caso Face Oculta, beneficiou no dia 8 de Junho a saída precária da cadeia, e era para estar presente esta quarta-feira de manhã, no Campus de Justiça, Lisboa, onde se iniciava o julgamento por crime de branqueamento de capitais, mas pediu dispensa e só irá comparecer na próxima quarta-feira, para as alegações finais.Esta quarta-feira são ouvidas dois inspetores tributários. O primeiro Paulo Silva, que coordenou alegado esquema para Armando Vara fazer chegar o dinheiro à Suiça."A primeira leitura do extrato não indicava depósitos em numerário. Mas depois percebeu-se que 20 lançamentos tinham origem em numerário", afirmou Paulo Silva, que explicou que Vara terá usado um sofisticado mecanismo para depositar dinheiro na Suíça, sem o dinheiro ser transportado fisicamente para aquele país. O ex-ministro recorrer a Michel Canals, gestor de fortunas Suíça, e Francisco Canas, conhecido por Zé das Medalhas, que já morreu, e tinha uma casa de câmbio em Lisboa.Armando Vara, que foi administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD), estava acusado no processo Operação Marquês de crimes de corrupção, branqueamento e fraude fiscal qualificada, mas, por decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, a 09 de maio, vai agora ser julgado em processo separado unicamente por um crime de branqueamento de capitais."Estamos aqui a analisar 32 páginas de um relatório de seis mil [relatório do fisco]. Isto é um pormenor", disse o inspetor tributário aos jornalistas.Vara encontrava-se num hotel em Lisboa com Michel Canals, a quem entregava avultadas quantias de dinheiro. Estes movimentos financeiros constam, sobretudo, das informações que consta da carta rogatória da Suíça.Armando Vara está desde 16 de janeiro de 2019 a cumprir uma pena de cinco anos de prisão no âmbito do processo Face Oculta, tendo, em finais de março de 2019, o Tribunal de Aveiro aceitado descontar os três meses e sete dias de prisão domiciliária a que Armando Vara esteve sujeito, no âmbito do inquérito da Operação Marquês, aos cinco anos de cadeia, que está atualmente a cumprir.