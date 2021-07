A Polícia Judiciária desmantelou, na zona do Grande Porto, uma unidade de produção de liamba destinada à exportação para vários países da Europa e deteve três pessoas, todas estrangeiras.A produção acontecia num armazém com cinco estufas automatizadas e com sistemas de aquecimento e ventilação. Na operação, foram ainda apreendidos cerca de 35 quilogramas de liamba, a maioria embalada ou em processo de secagem, e 2 600 pés das respetivas plantas.