O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, arquivou, por proposta da IGAI, os processos disciplinares contra um dos agentes da PSP que dispararam contra o carro conduzido por André Oliveira (‘Pirata’), a 24 de setembro de 2020, em São João da Madeira, e que resultaram na morte da namorada do condutor, Inês Carvalho, de 23 anos. O disparo fatal foi realizado por um segundo polícia, condenado em março a uma pena suspensa de 2 anos por homicídio por negligência.





De acordo com os despachos divulgados pela IGAI, os polícias vigiavam uma zona onde ‘Pirata’, que sabiam poder estar armado, furtava carros. Este, ao ser abordado, arrancou com o carro na direção dos agentes, que dispararam para o travar (não o conseguiram). ‘Pirata’ acabou por abandonar a namorada à porta do hospital. A IGAI entende que a atuação deste polícia foi correta e, também, que não falsificou o auto.