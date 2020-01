Arrendatários do Bar do clube Sport Faro e Benfica apresentaram queixa por vandalismo

Os arrendatários do bar do clube Sport Faro e Benfica apresentaram uma queixa na PSP por vandalismo, depois de terem encontrado o quadro elétrico cimentado.Segundo Paulo Brito, em causa estão desavenças com a direção do clube que tiveram início em 2018. O arrendatário afixou um comunicado na porta do espaço a acusar os membros da direção de "arrombarem portas e mudarem fechaduras, estragarem comida devido a cortes de luz e bloquearem os tubos de água".Paulo Brito garante que tem um protocolo assinado com o clube para explorar o espaço e afirma que já foram apresentadas "outras queixas por atos de vandalismo". O estabelecimento foi encerrado "por tempo indeterminado".A direção do clube negou aoas acusações e afirma que "o protocolo assinado não tem valor jurídico", reiterando que "quem está em falta são os rendeiros pois devem milhares de euros em rendas em atraso".