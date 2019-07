Artefactos explosivos encontrados nos locais afetados pelo fogo no centro do País

A Polícia Judiciária já recolheu indícios e elementos de natureza criminosa sobre o incêndio que deflagrou no sábado no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, disse este domingo à Lusa fonte oficial.A mesma fonte adiantou que já foram recolhidos no terreno "alguns elementos e artefactos que poderão ter estado na origem do incêndio".Estes incêndios, sublinhou, tiveram da parte dos alegados autores um "conhecimento e preocupação significativa", nomeadamente porque os pontos e o momento escolhido, "cerca das 14h40, foram de forma a potenciar prejuízos patrimoniais e até pessoais".Elementos da diretoria do Centro da PJ estão no terreno e continuam a investigação à ocorrência.O incêndio no concelho da Sertã, que ao início da noite de domingo foi dado como dominado, dura há mais de 24 horas e mobiliza quase 300 operacionais e dois meios aéreos.Também no distrito de Castelo Branco, começou à mesma hora de sábado um incêndio na localidade de Fundada, Vila de Rei, que se estendeu depois ao concelho de Mação, permanecendo ativo há quase 29 horas e que está a ser combatido por 855 operacionais, apoiados por 262 viaturas e 15 meios aéreos.