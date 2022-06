O presidente da Comarca de Lisboa, Artur Cordeiro, vai substituir o juiz Ivo Rosa no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.



O CM confirmou esta informação junto do Conselho Superior da Magistratura. Ivo Rosa, que tem em mãos a instrução do processo BES, foi colocado no Tribunal da Relação de Lisboa, mas a vaga fica "congelada" até ser decidido o processo disciplinar que visa o magistrado.