Uma árvore caiu na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, na madrugada desta sexta-feira, deixando uma pessoa ferida.Segundo uma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, a vítima foi levada pelo INEM para o Hospital de São José.A circulação na avenida foi retomada cerca de uma hora depois do acidente, com a árvore a ser retirada da via pública.