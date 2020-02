Claques de Benfica e Sporting unidas em pacto de silêncio sobre morte de adepto italiano

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Rivais no mundo da bola, em tribunal optaram por um pacto de silêncio. Nenhum dos vinte e dois arguidos explicou o crime: dez são do Benfica, 12 do Sporting. Luís Pina, membro dos No Name Boys, responde pela morte de Marco Ficini e pela tentativa de homicídio de quatro membros da claque Juve Leo. Os restantes respondem por participação em rixa, crime de dano ou omissão de auxílio.