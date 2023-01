ASAE desmantela dois locais de abate clandestino de animais

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desmantelou dois locais de abate clandestino de animais, em Silves e na Batalha, deteve três pessoas e fez apreensões estimadas em 4.350 euros.

"A ASAE realizou, através da Unidade Regional do Sul, e na sequência de investigações no âmbito do combate a ilícitos criminais contra a saúde pública, diversas ações de fiscalização direcionadas ao abate clandestino de animais, nos concelhos de Silves, Portimão e Batalha", indicou, em comunicado.

Neste âmbito, desmantelou, em Silves e na Batalha, dois locais de abate clandestino, onde se realizava o assamento e parte da comercialização.