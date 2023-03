ASAE realiza megaoperação para fiscalizar os preços dos produtos alimentares em todo o País

A megaoperação relativa à fiscalização dos preços praticados em hiper e supermercados levada a cabo pela Autoridade de Saúde Alimentar e Económica (ASAE) decorre esta quarta-feira por todo o País. Trata-se da maior fiscalização de sempre, que conta com 45 brigadas e 90 inspetores. Em causa está a inflação nos preços dos produtos alimentares e não alimentares em certos estabelecimentos comerciais.



Durante a manhã, em Lisboa, foram detetadas algumas inconformidades em certos estabelecimentos. A entidade identificou vários desvios no domínio da especulação, nomeadamente entre preço estipulado e o pago em caixa. Outra das grandes queixas, foi a pesagem incorreta dos artigos.



Ao Correio da Manhã, a inspetora Ana Moura referiu que no caso dos "operadores que têm tudo em conformidade, a fiscalização poderá durar cerca de 30 minutos". Cenário que difere quando verificada a especulação no preço dos bens alimentares.



A operação acontece no dia do mundial do consumidor. Surge também na sequência da subida de 21% do custo de um cabaz de bens essenciais, que passou de 74,99 euros a 92,60 euros.



São vários os bens alimentares que registaram um aumento de 40% de lucro bruto quando comparados com os valores praticados no ano passado. Alguns exemplos são a cebola (52%), a laranja (48%), cenoura (43%).



Desde o segundo semestre de 2022, a ASAE realizou mais de 960 ações de fiscalização aos preços dos bens alimentares, sendo que entre setembro e março deste ano as ações resultaram em mais de 51 processos-crime de especulação e 91 processos contra-ordenacionais.



Resultados da megaoperação poderão ser apresentados ao final da tarde.