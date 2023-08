ASAE suspende equipamento de diversão 'Monster' que avariou na Feira de São Mateus

A ASAE suspendeu esta sexta-feira o equipamento de diversão 'Monster' na Feira de São Mateus.



"A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), na sequência da avaria ocorrida ontem, no equipamento de diversão instalado na Feira de São Mateus, em Viseu, deslocou-se hoje ao local a fim de realizar todas as diligências consideradas necessárias face à situação em causa, tendo determinado a sua suspensão imediata", refere a ASAE em comunicado.



Sete pessoas ficaram presas, na noite desta quinta-feira, após o braço mecânico da diversão 'Monster' ter avariado. Os bombeiros tiveram alguma dificuldade em fazer o resgate, que durou várias horas, uma vez que as pessoas presas na diversão tiveram de ser retiradas uma a uma, através de uma escada móvel dos bombeiros.



Não houve registo de feridos. As pessoas que ficaram presas na atração têm idades compreendidas entre os 11 e os 42 anos.