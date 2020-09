Dois jovens, de 20 e 23 anos, assaltaram esta terça-feira um posto de combustível em Vila Nova de Poiares e esta quarta-feira foram detidos pela Polícia Judiciária.



Os ladrões ameaçaram o funcionário do posto de combustível com uma arma de fogo e com um pé-de-cabra. Destruíram vários equipamentos do sistema informático e elétrico que equipa as instalações. Roubaram uma quantia de dinheiro ainda não apurada. Um dos detidos está referenciado por roubos armados no Porto.

