Arrombaram, à força, o portão automático da sede da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Vilarinho, em Vila Verde, para conseguir assaltar o bar do clube.O assalto aconteceu durante a madrugada desta sábado e além da destruição que causaram, os ladrões conseguiram levar a máquina de tabaco.

Foram os responsáveis do clube que detetaram o assalto, este sábado de manhã, e deram conta do desalento na página do Facebook da Associação.